Rapid-Flaute gegen Sturm: Barisic verspricht für Cup-Finale „ein komplett anderes Spiel“

Der Einzug ins Endspiel des ÖFB-Cups hat beim SK Rapid für großes Aufatmen gesorgt. „Erleichterung ist vorhanden, weil der Druck schon auf unserer Seite war. Man hat die Nervosität gespürt, vor allem in den ersten 20 Minuten, aber wir haben unser Ziel erreicht“, erklärte Barisic am Freitag auf der Spieltags-PK vor der 24. Runde.



Der mühsame Erfolg über den Abstiegskandidaten hatte laut Barisic keine rauschende Party zur Folge. Seine Truppe habe nicht viel gefeiert, „doch ich hätte mir gewünscht, dass sie mehr gefeiert hätten, weil ein wichtiges Zwischenziel erreicht worden ist. Aber die Mannschaft geht sehr selbstkritisch mit sich um.“

Rapid mit zuletzt drei Pleiten gegen Sturm

Das zweite Semifinale zwischen Sturm Graz und dem LASK (1:0) sei ein „super Spiel für neutrale Beobachter gewesen. „Mit Sturm hat die etwas glücklichere Mannschaft gewonnen, es hätte genauso umgekehrt ausgehen können.“

Nun kämpft Rapid am 30. April in Klagenfurt gegen die Steirer um den ersten Titel seit 2008. Die beiden bisherigen Duelle in diesem Jahr endeten mit Siegen für Sturm, zuletzt verlor Rapid in Graz 1:3. In dieser Saison haben die Grün-Weißen alle drei Liga-Duelle gegen Sturm verloren. „Aber das Finale wird ein komplett anderes Spiel sein“, versprach Barisic.

Liga-Duell gegen Salzburg kurz vor Cup-Finale

Vier Tage vor dem Cupfinale geht es für Rapid in der Liga daheim gegen Red Bull Salzburg. „Eine Woche Vorbereitungszeit wäre angenehmer, aber es ist so entschieden worden, ich kann es eh nicht ändern, und es ist für beide Clubs gleich“, meinte Barisic. Sturm trifft ebenso am 26. April auf die Austria.

Nicht zu ändern ist auch der Austragungsort, obwohl die Endspiel-Paarung (Barisic: „Das Finale schlechthin“) wohl ein prall gefülltes Happel-Stadion ermöglicht hätte. „Egal, in welchem Stadion, es wäre voll gewesen“, sagte Barisic. „Die Stimmung wird so oder so gut sein, das Stadion wird von zwei enthusiastischen Fan-Gruppen besetzt sein.“

