Rapid-Gegner Djurgarden verliert Stockholm-Derby

Djurgarden reist ohne Erfolgserlebnis zum Rückspiel im Conference-League-Viertelfinale nach Wien. Die Schweden unterlagen im Stockholm-Derby am Sonntag beim nunmehrigen Tabellenführer Hammarby mit 0:2 (0:1).

Für Djurgarden stehen nach drei Runden drei Punkte und nur ein Tor zu Buche. Im Vergleich zur 0:1-Hinspiel-Niederlage am vergangenen Donnerstag gegen Rapid war Djurgardens Startelf an fünf Positionen verändert. Das Rückspiel findet am Donnerstag (21.00 Uhr) statt.

(APA) / Artikelbild: Imago