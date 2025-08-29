Lösbare Aufgaben! Rapid-Gegner in der Conference League stehen fest

Der SK Rapid hat bei der Auslosung für die Conference League-Ligaphase spannende, aber auch exotische Gegner erwischt.

Die Grün-Weißen bekommen es zuhause mit Fiorentina zu tun, vor zwei Jahren waren die Grün-Weißen gegen den Serie-A-Club knapp im Playoff zur Conference League gescheitert. Die weiteren Gegner für die Hütteldorfer sind machbarer, weitere Heimspiele stehen gegen den zypriotischen WAC-Bezwinger Omonia Nikosia und Universitatea Craiova aus Rumänien auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Peter Stöger muss zudem zweimal nach Polen zu Lech Posen und Rakow Czestochowa, außerdem geht es nach Bosnien-Herzegowina zu Zrinjski Mostar.

Der erste Spieltag findet am 2. Oktober statt. Die Hütteldorfer sind der einzige österreichische Conference-League-Teilnehmer.

Überblick: Die sechs UECL-Gegner von Rapid

Fiorentina (H)

Lech Posen (A)

Omonia Nikosia (H)

Zrinjski (A)

Rakow (A)

Universitatea Craiova (H)

Die besten acht Teams stehen direkt im Achtelfinale, die Mannschaften auf den Rängen neun bis 24 spielen ein Playoff zum Achtelfinale, die weiteren zwölf Clubs scheiden jeweils aus. In der Europa League stehen acht Runden auf dem Programm, in der Conference League werden anders als in den beiden höchsten europäischen Clubbewerben nur sechs Spiele absolviert.

Das Finale der Conference League findet am 27. Mai 2026 in Leipzig statt.

