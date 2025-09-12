Rapid-Geschäftsführerin Bauer: „Sehe viel Potenzial in diesem Klub“

Rapids neue Wirtschafts-Geschäftsführerin Daniela Bauer hat sich am Freitag erstmals seit ihrem Amtsantritt öffentlich geäußert.

Sie wechsle „vom Drehstuhl in den Schleudersitz“, scherzte die Niederösterreicherin im Allianz Stadion. Ihre Bestellung wurde bereits Anfang Juni vermeldet, erster offizieller Arbeitstag war der 1. September. Schon davor war die Niederösterreicherin aber stark in klubinterne Abläufe eingebunden gewesen.

Bauer kam vom Versicherungskonzern Allianz, davor hatte sie für die Deutsche Fußball-Liga (DFL) im Bereich der internationalen Vermarktung gearbeitet. Sie wolle die Grün-Weißen etwa im Merchandising oder Sponsorbereich noch besser aufstellen und gleichzeitig „die Rapid-DNA“ beibehalten, sagte Bauer. „Ich habe ein wahnsinnig gutes Gefühl und sehe viel Potenzial in diesem Klub“, sagte die Geschäftsführerin, die nach eigenen Angaben „aus einer Rapid-Familie in Niederösterreich“ stammt.

Auf Bauers Initiative steigt am Samstag bei einem bekannten Würstelstand am Wiener Schwarzenbergplatz ein Event anlässlich des Launches des neuen, beinahe ganz in Weiß gehaltenen dritten Trikots. Dabei sein werden unter anderem Trainer Peter Stöger und auch Sky-Experte Andreas Herzog.

Katzer fordert Demut im Titelkampf

Tags darauf tragen die Rapid-Kicker das neue Leiberl im Heimspiel gegen die WSG Tirol (Sonntag, ab 14:00 Uhr live auf Sky Sport Austria – jetzt Sky Stream holen!). Die Hütteldorfer gehen als Tabellenführer in die sechste Bundesliga-Runde, Geschäftsführer Sport Markus Katzer warnte aber vor überzogener Euphorie. „Die Meisterschaft ist ein Sprint, kein Marathon. Wir wollen jetzt keine Sprüche in Richtung Titel raushauen, sondern müssen demütig bleiben“, erklärte der Ex-ÖFB-Teamspieler.

Nicht nur sportlich, auch finanziell scheint Rapid derzeit gut aufgestellt zu sein. Vereinspräsident Alexander Wrabetz meinte in diesem Zusammenhang: „Wir haben uns gut entwickelt, sind solide und gut gerüstet für die Zukunft. Trotzdem müssen wir jeden Euro zweimal umdrehen und noch ein paar hinzufügen.“

