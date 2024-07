Rapid gewinnt ersten Test gegen die Admira

Der SK Rapid hat das erste von zwei Testspielen am Samstag gewonnen. Die Hütteldorfer gewannen ein Duell ohne Zuschauer im im Körner Trainingszentrum gegen die Admira mit 3:1.

Benjamin Böckle feierte sein Debüt für Rapid. Paul Gartler führte die Mannschaft in Abwesenheit von Neo-Kapitän Matthias Seidl auf das Feld. Noah Bischof brachte Grün-Weiß in der 19. Minute in Führung und bereitete auch das 2:0 durch Dominic Vincze in der 24. Minute vor.

Den Schlusspunkt setzte abermals Bischof in der 67. Spielminute. Rapid trifft im zweiten Test am Samstag um 17:30 im Allianz Stadion auf die AC Milan.

(Red.) / Bild: SK Rapid