Rapid gewinnt Mercedes-Benz JuniorCup erneut

Nach zweijähriger Abstinenz kehrte der Mercedes-Benz JuniorCup in unnachahmlicher Manier zurück in den Sindelfinger Glaspalast. Beim zweitägigen Bandenzauber gelang es der U19 des SK Rapid in eindrucksvoller Manier den Titel zu verteidigen.

Die gemischte Auswahl aus Spielern der zweiten Mannschaft und Talenten der grün-weißen Akademie spielte nicht nur im Finale des prestigeträchtigen Hallencups groß auf. Ohne Punktverlust meisterten die jungen Hütteldorfer den Weg bis ins Finale, wo sie Galatasaray Istanbul gegenüberstanden und mit 4:0 abfertigten. Von der ersten Sekunde an ließ die U19 des österreichischen Rekordmeisters keinen Zweifel aufkommen und schaffte eindrucksvoll und ungeschlagen den Titel zu verteidigen. Damit teilt sich die U19 des SK Rapid von nun auch Platz zwei in der ewigen Bestenliste des Mercedes-Benz Junior Cups mit Hertha BSC Berlin und Schalke 04 (jeweils drei Erfolge). Nach wie vor die meisten Turniersiege feierte der Gastgeber aus Stuttgart (fünf Titelgewinne).

Der Weg ins Finale

Die von Stefan Kulovits und Patrick Jovanovic betreute Mannschaft startete am Samstag furios. Die ersten drei Gruppenspiele gegen den FC Augsburg (4:2), den 1. FC Köln (2:0) und den amtierenden UEFA Youth League-Sieger Benfica Lissabon (9:0) stellte Grün-Weiß vor keine Probleme. Auch das erste der beiden Zwischenrundenspiele gegen RB Leipzig wurde mit einem ungefährdeten 2:1-Sieg erfolgreich absolviert. Damit war der Halbfinaleinzug mit einem eindrucksvollen 17:3 Torverhältnis schon am ersten Turniertag fixiert.

Der sonntägige Finaltag startete für Rapid erst um 14:50 mit dem letzten Spiel der Zwischenrunde. Gegen Galatasaray ging es tabellarisch um nichts mehr, doch die jungen Hütteldorfer machten genau da weiter, wo sie aufgehört hatten. Mit 2:1 wurde der fünfte Sieg im fünften Spiel eingefahren. Der sechste folgte sogleich im Halbfinale gegen niemand geringeren als Manchester United. Der englische Rekordmeister versuchte über druckvolles Attackieren und der nötigen Aggressivität den jungen Rapidlern die Spielfreude zu nehmen, doch das gelang nicht. Dank der Treffer von Nico Bajlicz, Enes Tepecik, Aristot Tambwe-Kasengele wusste Grün-Weiß mit einem 3:1-Sieg souverän ins Endspiel einzuziehen.

Galatasaray abgefertigt

Das Finale war von der ersten Sekunde eine deutliche Angelegenheit. Gegen spielerisch gut aufgelegte Türken, dominierte Grün-Weiß und stellte schon vor der Pause durch Niklas Lang auf 1:0. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Nico Bajlicz auf 2:0. Mit einer herrlichen Einzelleistung machte Furkan Dursun den Deckel drauf und Jovan Zivkovic setzte den Schlusspunkt zum 4:0 Finalsieg. Mit 26 geschossenen Treffer überragte vor allem die Offensive der Hütteldorfer (zweitbestes Team Galatasaray mit 13 Toren). Außerdem durfte Rapids Nicolas Bajlicz gleich dreifach jubeln. Neben dem Turniersieg wurde der 18-Jährige zum besten Spieler des Turniers und zum besten Torschützen ausgezeichnet.

Cheftrainer Stefan Kulovits: „Von der ersten Sekunden an haben wir am Samstag vollkommen fokussiert die Mission Titelverteidigung gestartet. Großes Kompliment an die Burschen, die hervorragend aufgespielt haben. Wir haben jede Partie klar dominiert und stehen somit auch hochverdient als Sieger fest. Tolles Turnier, tolle Leistung, wir freuen uns aufs nächste Jahr.“

Torschützenkönig und Spieler des Turniers Nico Bajlicz: „Es war zwei Tage lang eine hervorragende Mannschaftsleistung. Unserem Teamgeist haben wir den Titel zu verdanken, es war ein hervorragendes Turnier von uns und hat unheimlich Spaß gemacht.“

Der Kader:

Laurenz Orgler (13.10.2004)

Benjamin Göschl (16.11.2005)

Aristot Tambwe-Kasengele (04.06.2004)

Dominic Vincze (01.03.2004)

Enes Tepecik (11.03.2004)

Nicolas Bajlicz (08.07.2004)

Niklas Lang (14.02.2004)

Furkan Dursun (14.03.2005)

David Duric (16.02.2005)

Wenzel Lindmoser (01.08.2005)

Lorenz Szladits (10.11.2006)

Jovan Zivkovic (23.05.2006)

