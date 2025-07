Nach Klagenfurt-Leihe: Rapid gibt Wydra nach Belgien ab

Philipp Wydra wechselt fix vom SK Rapid zum belgischen Zweitligisten Francs Borains. Das geben die Hütteldorfer am Montagabend bekannt.

Im Sommer 2017 kam der damals 14-jährige Wydra nach Hütteldorf, ehe er zwei Jahre später in die Akademie des 1. FC Köln wechselte. Bei den Geißböcken schaffte er den Sprung in die zweite Mannschaft, von wo aus es ihn im Winter 2023 schließlich zurück zu Rapid II zog.

Wydra etablierte sich zum Stammspieler in der zweiten Mannschaft des SK Rapid und war zudem maßgeblich am Meistertitel in der Regionalliga Ost sowie dem damit einhergehenden Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga in der Saison 2023/24 beteiligt. Zuletzt war der Mittelfeldspieler für ein Jahr an Absteiger Austria Klagenfurt verliehen, wo er in der abgelaufenen Saison auf 23 Bundesliga-Einsätze kam.

(Red./SK Rapid) / Foto: GEPA