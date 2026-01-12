Dank Seidl: Rapid holt Sieg im ersten Testspiel unter Thorup

Der SK Rapid ist mit einem Testspielsieg ins neue Fußballjahr gestartet. Die Wiener setzten sich am Montagnachmittag im spanischen Trainingslager im „La Manga Club Football Centre“ mit 1:0 gegen den ungarischen Rekordmeister Ferencváros durch.

Beim ersten Testspiel unter Neo-Trainer Johannes Hoff Thorup kam auf beiden Seiten viel Tempo auf. Rapid begann mit einer jungen, offensiv ausgerichteten Elf, musste in der ersten Hälfte aber vor allem defensiv aufmerksam sein. Ferencváros, das kommende Woche wieder im Europacup im Einsatz ist, hatte die erste große Chance, scheiterte jedoch an Niklas Hedl (20.). Kurz vor der Pause verhinderte zudem die Stange einen unglücklichen Gegentreffer nach einem Klärungsversuch von Ange Ahoussou.

Zweite Hälfte mit Comeback-Duo

Zur zweiten Halbzeit wechselte Rapid komplett durch. Dabei feierten Tobias Børkeeiet und Serge-Philipp Raux-Yao nach längeren Verletzungspausen ihr Comeback. Die Partie wurde nun offener, mit mehr Aktionen in den Strafräumen. In der 50. Minute ließ Moulaye Haidara noch die Führung aus, eine Minute später traf Kapitän Matthias Seidl nach Vorarbeit von Bendegúz Bolla zum 1:0.

In der Folge blieb das Spiel intensiv. Paul Gartler zeichnete sich in Minute 68 mit einer starken Parade aus. In der Schlussphase verteidigte ein sehr junges Rapid-Innenverteidigerduo den knappen Vorsprung, der bis zum Schlusspfiff Bestand hatte.

Rapid-Aufstellungen

1. Halbzeit: Hedl; Demir, Cvetković, Ahoussou, Auer; Schaub, Grgić, Gulliksen; Radulović, Mbuyi, Nunoo

2. Halbzeit: Gartler; Bolla, Brunnhofer, Raux-Yao (75. Muharemović), Weixelbraun; Seidl, Børkeeiet, Amane; Tilio, Kara, Haidara

(SK Rapid) / Bild: SK Rapid