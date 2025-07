Rapid holt Testspiel-Remis gegen Union Berlin

Der SK Rapid hat vier Tage vor dem ersten Pflichtspiel der Saison 2025/26 ein Testspiel-Remis gegen Union Berlin eingefahren.

Die Hütteldorfer holten im gut besuchten Allianz Stadion ein 1:1 (0:1) gegen den deutschen Bundesligisten. Am kommenden Sonntag (17 Uhr) treffen die Grün-Weißen in der ersten ÖFB-Cup-Runde auswärts auf Wacker Innsbruck. Zuvor gastiert das Team von Coach Peter Stöger am Donnerstag bei FK Decic in der Conference-League-Quali.

Neuzugang Mbuyi trifft für Rapid

Beim Testspiel-Finale in Wien geriet Rapid kurz vor der Pause in Rückstand. Tim Skarke (42.) traf für Union, Goalie Niklas Hedl sah beim Gegentor nicht gut aus. Zur Pause wurde auf beiden Seiten kräftig durchgewechselt.

In der zweiten Hälfte spielte sich Rapid einige gute Torchancen heraus, so landete ein Freistoß von Andrija Radulovic an der Stange (66.). Zwei Minuten später glänzte Radulovic dann als Vorbereiter. Nach einer Hereingabe des Serben sorgte Sommer-Neuzugang Claudy Mbuyi (68.) für den Ausgleich.

