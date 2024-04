Rapid-Horrorbilanz gegen Meistergruppen-Teilnehmer setzt sich fort

Der SK Rapid hat in der 29. Runde ein 0:5-Debakel beim LASK hinnehmen müssen – der nächste Tiefschlag für die Hütteldorfer in der Meistergruppe. Insgesamt ist die Saisonbilanz der Grün-Weißen gegen Teams aus den Top sechs desaströs.

Rapid hat in den bisherigen 17 Spielen gegen die Teilnehmer der Meistergruppe in dieser Saison erst 11 Punkte geholt. Die Bilanz lautet: ein Sieg, acht Remis und acht Niederlagen. Gegen Sturm, Salzburg und Co. ist für die Hütteldorfer also seit Saisonbeginn wenig zu holen.

Vor Cup-Finale: Rapid verliert drei Spiele in Folge

Den ersten Sieg gegen eine Mannschaft aus den Top sechs feierte Rapid überhaupt erst nach dem Start in die Meistergruppe. In der 24. Runde gelang der Elf von Trainer Robert Klauß ein 3:0-Erfolg in Hartberg. Außerdem gab es gegen den LASK (0:0), in Salzburg (1:1) und gegen Klagenfurt (1:1) drei Remis.

In den letzten drei Partien vor dem Cup-Finale am Mittwoch (17 Uhr) setzte es jedoch drei Niederlagen in der ADMIRAL Bundesliga, zweimal gegen Sturm und einmal beim LASK.

„Nicht mehr realistisch“: Klauß schreibt Top drei nach 0:5-Pleite ab

(Red.)

Bild: GEPA