via

via Sky Sport Austria

Der SK Rapid II hat in der ADMIRAL 2. Liga einen Heimsieg gegen den GAK gefeiert und durch den Erfolg die Abstiegsränge verlassen.

Gabbicher hatte die Gäste in der 29. Minute zunächst in Führung gebracht, kurz nach der Pause glich Sulzbacher (48.) für die Hütteldorfer aus. In der 69. Minute drehte schließlich Wunsch mit einem Traumtor die Partie endgültig zugunsten von Rapid.