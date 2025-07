Rapid II verpflichtet Stürmer von Aufsteiger Ried

David Berger wechselt vom Bundesliga-Aufsteiger SV Ried nach Hütteldorf und verstärkt ab sofort Rapid II.

Der 20-jährige Stürmer bringt nicht nur Erfahrung aus der ADMIRAL 2. Liga mit, sondern auch eine starke Torquote aus der Regionalliga Mitte.

In der abgelaufenen Saison konnte er sowohl in der 2. Bundesliga als auch in der Regionalliga Mitte aufzeigen und dabei mit vielen Einsatzminuten und Treffern seine Torgefahr unter Beweis stellen.

„Vorfreude ist riesig“

Berger über seinen Wechsel: „Rapid ist ein großer Name im österreichischen Fußball – die Chance, hier den nächsten Schritt zu machen, bedeutet mir sehr viel. Ich will mich weiterentwickeln, hart an mir arbeiten und mit Toren meinen Beitrag leisten. Die Vorfreude auf die neue Herausforderung ist riesig.“

Markus Katzer: „David ist ein spannender junger Stürmer, der uns mit seinem Torinstinkt und seiner Präsenz im Strafraum überzeugt hat. Er hat in der letzten Saison gezeigt, dass er auf hohem Niveau bestehen kann, und wir sind überzeugt, dass er bei uns die nächsten Entwicklungsschritte setzen wird. Wir freuen uns, ihn bei Rapid begrüßen zu dürfen.“

(Red.) / Bild: GEPA