Der SK Rapid Wien ist nach einem 3:1-Heimsieg am Mittwochabend über den LASK Vizemeister der tipico Bundesliga. Nach der Partie äußerte sich Rapid-Kapitän Stefan Schwab zum Erfolg der Grün-Weißen und konnte sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen.

“Nach dieser Saison haben uns das viele nicht zugetraut, und jetzt ist Rapid verdient Vizemeister. Wir haben viele Probleme in der Saison gehabt, und jetzt können die (Kritiker, Anm.) auch mal Lob an uns ausschütten.”, so der Rapid-Kapitän.

