Rapid kassiert späten Elfer – Korrekte Entscheidung?

Der SK Rapid musste zum Abschluss der 7. Bundesliga-Runde einen Dämpfer hinnehmen. Dabei sorgte ein Strafstoß in der Nachspielzeit für Gesprächsstoff.

Beim Auswärtsspiel beim GAK (1:1) kassierten die Hütteldorfer nach einem Zweikampf zwischen Marco Tilio und Jacob Italiano nach VAR-Check einen Strafstoß gegen sich. Daniel Maderner (90.+4) ließ sich die Chance vom Punkt nicht nehmen und glich zum 1:1-Endstand aus.

Zuvor brachte Janis Antiste (22.) den Tabellenführer in Führung.

Sky-Experte Andreas Herzog bezog direkt nach Schlusspfiff Stellung zum Zweikampf. „Der Stürmer hätte aus dieser Situation nichts mehr machen können, daher hätte ich keinen Elfmeter gepfiffen“, meinte der 57-Jährige. GAK-Angreifer Maderner sprach von einem „glücklichen Elfmeter“.

„Kein Elfmeter“ – Deutliche Worte von Herzog

Bild: GEPA