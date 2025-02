Rapid kennt Achtelfinal-Gegner in der Conference League

Der SK Rapid bekommt es im Achtelfinale der UEFA Conference League mit Borac Banja Luka zu tun!

Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon in der Schweiz. Die Bosnier holten mit ÖFB-Legionär Stefan Savic (bis 80. Minute) am Donnerstag im Playoff-Rückspiel bei Olimpija Ljubljana ein 0:0, das nach dem 1:0-Heimsieg für den Aufstieg reichte.

In einem möglichen Viertelfinal-Duell würden die Hütteldorfer auf den Sieger aus dem Duell Pafos gegen Djurgargarden treffen. Im Halbfinale könnte der FC Chelsea warten.

Die Achtelfinal-Duelle im Überblick:

SK Rapid – Borac Banja Luka

Jagiellonia – Cercle Brügge

Molde – Legia Warschau

Celje – FC Lugano

Pafos – Djurgarden

Panathinaikos – Fiorentina

Real Betis – Vitoria SC

FC Kopenhagen – Chelsea

Wann findet das Achtelfinale statt?

Das Achtelfinale der Conference League K.-o. -Runde wird über einen Zeitraum von einer Woche gespielt. Die Hinspiele finden am 06. März und die Rückspiele am 13. März 2025 statt.

Wann und wo ist das Finale der Champions League Saison 2024/25?

Das Finale der Conference League wird am 28. Mai 2025 im Stadion Wrocław in Breslau/Polen ausgetragen.

(Red.) / Bild: GEPA