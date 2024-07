Rapid kennt Gegner in möglicher dritter EL-Quali-Runde

Trabzonspor oder MFK Ruzomberok sind die nächsten möglichen Gegner des SK Rapid auf dem Weg in die Gruppenphase der UEFA-Europa-League. Falls sich Rapid in der zweiten Runde am Donnerstag (18.00) und am 1. August (20.30) in Hütteldorf gegen Wisla Krakau aus Polen durchsetzt, geht es am 8. auswärts und 15. August zu Hause gegen den Tabellendritten der türkischen Süperlig oder den slowakischen Cupsieger. Das ergab die Auslosung der dritten EL-Qualifikationsrunde am Montag.

Ruzomberok und Trabzonspor spielen am Donnerstag und am 1. August um den Aufstieg, favorisiert wird der siebenfache türkische Meister. Sollte die Mannschaft mit dem türkischen Teamtorhüter und EM-Teilnehmer Ugurcan Cakir, der in Deutschland allerdings nicht zum Einsatz kam, aufsteigen, könnte es für Rapid zum Wiedersehen mit Taxiarchis Fountas kommen. Der griechische Stürmer hat von Sommer 2019 bis März 2022 für die Hütteldorfer gespielt.

(APA)

Beitragsbild: GEPA