Rapid-Leihspieler Ballo kehrt vorzeitig zu Chelsea zurück

ÖFB U21-Teamspieler Thierno Ballo kehrt vom SK Rapid Wien zum FC Chelsea zurück. Der Leihvertrag mit den Londonern wurde somit einvernehmlich vorzeitig aufgelöst, er wäre nach dem letzten Spieltag der laufenden Saison beendet gewesen. Das haben die Hütteldorfer am Dienstag in einer Presseaussendung bekannt gegeben.

Ende August des letzten Jahres wurde ÖFB U21-Teamspieler Thierno Ballo von der U23 des Chelsea FC für eine Saison ausgeliehen. Der seit Jänner 20-jährige Offensivspieler kam seither in 14 Pflichtspielen für Rapid zu Einsatz, bestritt allerdings nur ein Match über die volle Distanz.

Nun wird die Leihe vorzeitig beendet, was Geschäftsführer Sport Zoran Barisic wie folgt begründet: „Für Thierno Ballo ist es immens wichtig, dass er im derzeitigen Stadium seiner Entwicklung möglichst viele Einsatzminuten auf möglichst hohem Niveau absolviert. Nicht zuletzt durch die doch überraschende Rückkehr von Yusuf Demir und weiterer guter Alternativen, die wir im Kader haben, ist dies in den nächsten Monaten bei uns eher unwahrscheinlich. Daher kamen wir überein, dass es für Ballo am besten ist, wieder nach London zurückzukehren. Ich danke ihm für seinen Einsatz in den letzten Monaten und wünsche ihm im Namen des SK Rapid alles Gute für seine weitere Laufbahn, die aufgrund des in ihm schlummernden Potentials noch eine sehr erfolgreiche werden kann.“

Quelle: SK Rapid Wien

Beitragbsild: GEPA