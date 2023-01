Rapid leiht offenbar Bologna-Rechtsverteidiger aus

via

Der SK Rapid Wien ist auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger offenbar in Italien fündig geworden. Denso Kasius vom FC Bologna soll die Lücke schließen, die nach den Verletzungen von Thorsten Schick und Martin Koscelnik auf der rechten Abwehrseite der Hütteldorfer entstand.

Laut „Kurier“ soll eine Leihe des 20-jährigen Niederländers bereits beschlossene Sache sein. Demnach soll nur noch der Medizincheck ausständig sein. Kasius absolvierte 14 Spiele in der Serie A, verlor seinen Platz in dieser Saison allerdings an ÖFB-Legionär Stefan Posch. Bei Rapid soll der U21-Teamspieler Spielzeit sammeln, dafür sei Bologna auch bereit, ein Teil des Gehalts weiter zu übernehmen.

