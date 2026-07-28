„Rapid Liebe“ – Die Sky Sport Austria Dokumentation über den Mythos SK Rapid am Freitag auf Sky Sport Austria 1

Sky Filmemacher Christoph Jochum geht in „Rapid Liebe“ der einzigartigen Faszination des SK Rapid auf den Grund

Lineare Erstausstrahlung am Freitag, 31. Juli, um 18:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und auf Abruf auf Sky Stream und Sky Q verfügbar

In der Dokumentation erzählen bekannte Persönlichkeiten wie Burgschauspieler Nicholas Ofczarek, die Kabarettisten Dirk Stermann und Florian Scheuba, Musiker „Der Nino aus Wien“ sowie Rapid Legenden wie Hans Krankl, Andreas Herzog oder Antonín Panenka von ihrer Verbundenheit mit dem Rekordmeister

Was macht den Mythos SK Rapid aus? Dieser Frage geht Sky Filmemacher Christoph Jochum (Journalistenpreis für „Unser Moment – die Doku über Österreichs U17-Helden“, „Leuchtend Schwarz“) in „Rapid Liebe“ in Kooperation mit dem SK Rapid nach. Dafür blickte das Sky Team hinter die Kulissen des österreichischen Rekordmeisters und sprach mit Menschen, deren Leben seit Jahren eng mit den Grün-Weißen verbunden ist.

Die Dokumentation verbindet exklusive Einblicke in den Vereinsalltag mit persönlichen Erinnerungen und außergewöhnlichem Archivmaterial. Burgschauspieler Nicholas Ofczarek, die Kabarettisten Dirk Stermann und Florian Scheuba, Musiker „Der Nino aus Wien“ sowie Rapid-Legenden wie Hans Krankl, Andreas Herzog, Antonín Panenka und Jan Åge Fjørtoft erzählen gemeinsam mit aktuellen Verantwortlichen wie Geschäftsführer & Ehrenkapitän Steffen Hofmann oder Spieler Matthias Seidl sowie Ercan Kara und Fans, warum Rapid für sie weit mehr ist als ein Fußballverein. So entsteht das Porträt eines Klubs, der für viele Anhänger Identität, Heimat und Lebensgefühl zugleich ist.

Uwe König, Vice President Editorial Sports Sky Österreich: „Nach unseren bisherigen Dokumentationen war für uns klar, dass die Geschichte des SK Rapid erzählt werden muss. Christoph Jochum ist es gelungen, die besondere Strahlkraft des Rekordmeisters und die tiefe Verbundenheit seiner Fans eindrucksvoll einzufangen. Mein besonderer Dank gilt dem SK Rapid sowie allen Beteiligten für das große Vertrauen und die tolle Zusammenarbeit.“

Christoph Jochum, Gestalter der Dokumentation: „Uns hat die Frage beschäftigt, warum Rapid Menschen über Generationen und Gesellschaftsschichten hinweg so tief bewegt und warum der sportliche Erfolg in diesem Fall nur eine untergeordnete Rolle spielt. Der Film wird von den vielen außergewöhnlichen Persönlichkeiten getragen, die zu Wort kommen. Genau das macht „Rapid Liebe“ aus.“

Daniela Bauer, die grün-weiße Geschäftsführerin Wirtschaft ergänzt: „Nachdem wir mit Sky bereits die erste Dokumentation im österreichischen Frauenfußball, „Die Rapid“, sehr erfolgreich auf die Bildschirme gebracht haben, freue ich mich sehr ein weiteres gemeinsames Projekt zu präsentieren. Der rund einstündige Film von Christoph Jochum ist mehr als gelungen und ein sehenswerter Beleg, dass der SK Rapid soviel mehr als ein Fußballklub ist. Mein Dank gilt nicht nur dem großartigen Team von Sky, sondern vor allem auch den besonderen Protagonistinnen und Protagonisten, die diese Doku so sehenswert machen.“

Die lineare Erstausstrahlung der Sky Sport Austria Dokumentation „Rapid Liebe“ erfolgt am Freitag, 31. Juli, um 18:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Zudem ist die Dokumentation auf Abruf auf Sky Stream und Sky Q verfügbar.