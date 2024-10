Rapid mit Meisterchancen? Pacult lässt aufhorchen

Klagenfurt-Coach Peter Pacult hat sich in der neuesten Folge von DAB | Der Audiobeweis u.a. über die Saisonleistungen und die Meisterchancen seines ehemaligen Vereins SK Rapid geäußert.

„Rapid muss man immer den Titel zutrauen“, so der 64-Jährige. Als große Herausforderung sieht Pacult die Dreifachbelastung: „Es wird entscheidend sein, mit dem Europacup plus Cup, dass du das alles mitnehmen kannst. Das ist die Aufgabe eines Trainers, wenn du Europacup spielst, dass du auch das Gespür hast, was in welchem Moment wichtig ist (…). Das Hauptdings muss aber immer die Meisterschaft sein und ich denke, auf das wird sich Rapid konzentrieren. Aber natürlich willst du im Europacup auch gut dastehen.“

Pacult: „Rapid wird ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden“

Ein besonderes Lob spricht Pacult dem Geschäftsführer Sport des SK Rapid, Markus Katzer, aus. „Von den Neuerwerbungen hat Markus Katzer ein sehr gutes Händchen gehabt“, meint der gebürtige Wiener.

Unter dem Strich rechnet Pacult, der als letzter Rapid-Meistertrainer 2008 den Titel holen konnte, dass die Hütteldorfer bis zum Schluss um den ersten Platz mitspielen können: „Rapid ist wieder auf dem Weg nach oben und ich denke, dass sie heuer ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden werden.“

(Red.)

Bild: GEPA