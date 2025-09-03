Rapid-Mittelfeldspieler wechselt zu Ligakonkurrent

Abgang in Wien-Hütteldorf: Der SK Rapid gibt einen Mittelfeldspieler leihweise innerhalb der ADMIRAL Bundesliga ab.

Moritz Oswald wird bis zum Ende der laufenden Saison für den SCR Altach auflaufen. Das gaben beide Vereine am Mittwoch bekannt. Für Oswald, der seit 2012 bei den Hütteldorfern kickt, ist es der erste Vereinswechsel auf Profiebene. In Vorarlberg soll der 23-Jährige Spielpraxis sammeln.

Für Rapid kam Oswald bisher auf 98 Pflichtspiele. Dabei gelangen dem Mittelfeldspieler ein Tor und sechs Vorlagen.

Altach-Sportdirektor Philipp Netzer sagt zum Transfer: „Mit Moritz Oswald gewinnen wir einen Spieler, der unserem Trainerteam gleich mehrere Optionen eröffnet. Seine Vielseitigkeit ist für uns enorm wertvoll – einerseits, weil wir die rechte Abwehrseite gezielt verstärken wollten, andererseits auch, weil wir den Ausfall von Vesel Demaku im Mittelfeld kompensieren müssen. Moritz bringt Erfahrung aus beinahe 100 Pflichtspielen für Rapid mit, kennt die Bundesliga sehr gut und wird unserer Mannschaft sofort weiterhelfen.“

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim SCR Altach. Ich habe den Eindruck, dass hier sehr professionell gearbeitet wird und die Spielidee des Teams sehr gut zu meinen Stärken passt. Mein Ziel ist es, mich schnell zu integrieren, Verantwortung zu übernehmen und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen. Dafür werde ich vom ersten Tag an alles geben“, so Oswald in der Aussendung der Altacher.

Rapid-Sportchef Katzer: „Tolles Umfeld“ in Altach

Auch Rapid-Sportchef Markus Katzer reagiert auf den Transfer: „Wir halten große Stücke auf Moritz Oswald, er hat nicht umsonst unter mehreren Trainern fast 100 Spiele absolviert und er ist in Abwehr und Mittelfeld auf vielen Positionen daheim. Nun ist für ihn aber am wichtigsten, dass er möglichst viel Einsatzzeit bekommt, und daher bin ich froh, dass er diese Saison bei einem stark in die Saison gestarteten Klub die Chance dazu erhält. In Altach findet ´Momo´ ein tolles Umfeld und ein sehr professionelles Trainerteam vor und ich bin überzeugt, dass dieser Schritt für seine Entwicklung ein sehr guter ist. Ich wünsche ihm eine starke Saison sowie viel Erfolg und eine verletzungsfreie Zeit in Vorarlberg.“

Bild: GEPA