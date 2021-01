Rapid müht sich zu Testspielsieg gegen Lafnitz

via

Der SK Rapid Wien mühte sich auf den Trainingsplätzen des Happel-Stadions zu einem 2:1-Erfolg gegen Zweitliga-Spitzenreiter SV Lafnitz.

Daniel Gremsl brachte die Oststeirerer in der 19. Minute in Führung, doch Demir (38.) und Sulzbacher (45.) konnten die Partie noch vor der Pause drehen.

Salzburg-Test abgesagt

Der geplante Test von Tabellenführer Red Bull Salzburg gegen Gornik Zabrze wurde kurzfristig abgesagt. Wie die “Bullen” mitteilten, reisten die Polen aufgrund zweier Coronafälle in ihren Reihen nicht nach Salzburg an. Deshalb arbeitete Coach Jesse Marsch mit seinem Team stattdessen am Trainingsplatz.

SK Rapid vs SV Lafnitz 2:1 (2:1)

Trainingszentrum Ernst-Happel-Stadion; keine Zuschauer

Tore: Gremsl (19.); Demir (38.), Sulzbacher (45.)

Rapid mit:

1. Halbzeit: Gartler; Stojkovic, Hofmann, Barac, Sulzbacher; Petrovic, Grahovac; Demir, Knasmüllner, Arase; Kitagawa

2. Halbzeit: Strebinger; Greiml, Sonnleitner, Dijakovic; Schick, Ljubicic (70. Ibrahimoglu), Schuster, Ritzmaier, Ullmann; Kara, Fountas

