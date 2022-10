Rapid-Negativserie „gar nicht am Schirm gehabt“: Pacult & Barisic im Doppelinterview

Ex-Rapid-Trainer besiegt SCR-Interimscoach: Peter Pacult und Austria Klagenfurt entführen drei Punkte aus Hütteldorf. Im Sky-Doppelinterview nach Schlusspfiff fassen der Klagenfurter Betreuer und sein Pendant Zoran Barisic den 1:0-Sieg der Gäste zusammen.

„Wir haben vor allem die ersten 30 Minuten komplett verschlafen. Wir sind nicht mit der Energie hineingestartet, die man braucht“, resümiert Barisic frustriert. Er hätte sich auch mehr Konsequenz bei den Zweikämpfen seines Teams gewünscht: „Auf keinen Fall können wir alles spielerisch lösen, so weit sind wir noch lange nicht. Es ist wichtig, trotz alldem einen kühlen Kopf zu bewahren und auch aus diesem Spiel zu lernen.“

Pacult sah sein Team vorab als Außenseiter in der Begegnung – umso glücklicher ist der SKA-Coach mit dem Erfolg: „Wir waren in diesem Spiel nicht der Favorit. Wir haben hinten sehr wenig zugelassen. Auswärts hier drei Punkte zu holen, ist Goldes wert.“ Die Heim-Niederlagenserie seines Ex-Vereins, vier Ligapleiten zuhause in Serie, wunderte dann jedoch auch Pacult: „Das hab‘ ich gar nicht am Schirm gehabt, so schlecht hab ich mich vorbereitet“

(Red.)