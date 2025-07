Rapid-Neuzugang bereits in Wien – Medizincheck am Mittwoch

Die Suche nach einem Stürmer scheint beim SK Rapid ein Ende zu finden! Nach Sky-Informationen soll Sassuolo-Stürmer Janis Antiste nach Hütteldorf wechseln.

Der 22-jährige Franzose befindet sich bereits in Wien und soll sich am Mittwoch dem Medizincheck unterziehen. Antiste soll zunächst für eine Saison ausgeliehen werden, Rapid sichert sich eine Kaufoption für den Stürmer.

Antiste war in der vergangenen Rückrunde an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen, wo der Franzose in zwölf Spielen fünf Tore erzielte und zwei Assists verbuchen konnte.

Bild: Imago