Rapid-Neuzugang Druijf euphorisch: „Möchte viele Tore schießen“

Ferdy Druijf ist offiziell ein Spieler des SK Rapid Wien. Geschäftsführer Zoran Barisic und der niederländische Angreifer sprachen am Mittwoch über den Transfer.

Druijf zeigte sich an seinem ersten Tag in Wien-Hütteldorf voller Tatendrang. „Mein erster Eindruck war sehr gut. Mir gefallen die Trainingsanlagen und das Stadion. Ich kann es kaum erwarten, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen und für diesen großen Verein zu spielen. Ich habe schon viel über die fantastische Stimmung bei Rapid gehört und mir auch einige Videos dazu in den sozialen Medien und über das Klub TV angesehen.“



Außerdem erzählte Druijf: „Durch die regelmäßigen Spiele meines neuen Klubs im Europacup kenne ich Rapid natürlich, zuletzt hat mich der Auswärtssieg in Genk begeistert. Da ich selbst in Belgien gespielt habe, weiß ich, dass meine neue Mannschaft viel Qualität haben wird, denn sonst könnte man dort in einem entscheidenden Europa-League-Spiel nicht gewinnen.“ Seine Ziele sind klar: „Ich möchte bei Rapid viele, viele Tore schießen und zahlreiche Spiele gewinnen, vor allem in der Conference League.“

Barisic: „Haben ihn schon lange auf dem Zettel“

Rapids Geschäftsführer Sport Zoran Barisic meinte zum neuen Hoffnungsträger im Angriff: „Ganz wichtig ist, dass sich Ferdy ganz schnell in unser Team integriert. Wir werden alles unternehmen, dass er sich wohlfühlt.“ Außerdem sagte er: „Wir haben ihn schon sehr lange auf unserem Zettel. Da uns Ercan Kara in Richtung Orlando verlassen hat, haben wir genau diesen Spieltyp gesucht. Wir sind froh, dass wir es geschafft haben, Ferdy Druijf vorerst auf Leihbasis bis Saisonende zu verpflichten.“

(Red. / APA)

Bild: SK Rapid Wien