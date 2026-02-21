Spieltag Nummer 20 in der ADMIRAL Bundesliga: So starten die Teams in die heutigen Samstagspartien.

Im „Krisen-Duell“ empfängt der SK Rapid die Wölfe aus Wolfsberg. Bemerkenswert dabei: Rapid-Kapitän Matthias Seidl muss vorerst auf der Bank Platz nehmen und Andreas Weimann übernimmt in seinem erst dritten Spiel für die Hütteldorfer seit seinem Wechsel die Kapitänsbinde.

Außerdem empfängt der SCR Altach die Wiener Austria und der TSV Hartberg trifft auf den GAK.

Die Aufstellungen im Überblick:

SK Rapid – Wolfsberger AC (Sky Sport Austria 2)

SCR Altach – FK Austria Wien (Sky Sport Austria 3)

TSV Hartberg – Grazer AK (Sky Sport Austria 4)

