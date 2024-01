Rapid-Neuzugang Lang: „Ich bin hier, um Titel zu gewinnen“

Rapid-Neuzugang Christoph Lang hat die ersten Einheiten mit seinen neuen Teamkollegen im Trainingslager in Belek hinter sich. Nach einer starken Herbstsaison für Hartberg mit fünf Treffern und drei Assists will der Offensivmann nun in Hütteldorf an seine starke Form anknüpfen – und mit Rapid große Erfolge feiern.

„Ich bin ein lockerer Typ, erwarte von mir selbst, dass ich auch bei Rapid abliefere. Aber von heute auf morgen geht nichts. Doch ich bin schon hier, um Titel zu gewinnen“, betonte Lang im „Krone“-Interview.



Seit Mittwoch trainiert der U21-Teamspieler mit seinen neuen Mannschaftskollegen. Den Trainingsauftakt im Winter erlebte die einstige Sturm-Leihgabe noch in Hartberg, ehe der Anruf aus Wien kam. „Es war kurzfristig. Ich musste kurz überlegen, ob es jetzt der richtige Schritt ist. In Hartberg hat alles funktioniert, Rapid ist eine andere Nummer. Aber es ist der größte Klub in Österreich. Es war schon als Gegner geil, in Hütteldorf zu spielen. Wie wird es erst jetzt werden?“, sagte Lang.

„Bin ein anderer Spielertyp als Kühn“

Bei Rapid wird Lang in Zukunft die Rückennummer des zu Celtic Glasgow abgewanderten Nicolas Kühn übernehmen – viele Parallelen zum Deutschen sieht Lang in seinem Spiel aber nicht.

„Ich bin ein anderer Spielertyp als Kühn. Ich bin offensiv flexibel, suche den Abschluss, bin dynamisch. Ich hoffe, ich passe mich Rapids Spielweise schnell an“, erklärte Lang, der am Donnerstag im Testspiel gegen FC Slovacko (15 Uhr) sein Debüt im grün-weißen Dress feiern könnte.

Bildquelle: SK Rapid