Wimmer über Ex-Mitspieler Eriksen: “Vorfall hat mich zutiefst schockiert”

via

via Sky Sport Austria

Rapid-Neuzugang Kevin Wimmer war am Sonntag beim “Sky EURO Corner” zu Gast. Dort äußerte sich der 28-jährige Verteidiger u.a. zu Christian Eriksen und dessen Herzstillstand am Samstag bei der EM-Partie zwischen Dänemark und Finnland. Der Österreicher spielte mit dem Dänen gemeinsam von 2015 bis 2017 in der Premier League bei Tottenham Hotspur.