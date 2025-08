Rapid-Offensivspieler wechselt leihweise nach Portugal

Personalnews aus Hütteldorf: Mit Ismail Seydi wechselt ein bislang vorwiegend für die zweite Mannschaft des SK Rapid eingesetzter Offensivspieler nach Portugal.

Der seit Juli 24-jährige Franzose wird für die kommende Saison an SC União Torreense verliehen. Beim letztjährigen Tabellenfünften der zweihöchsten portugiesischen Spielklasse soll Seydi, der 2024 beim SK Rapid einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieben hat, weiter Matchpraxis auf möglichst hohem Niveau sammeln.

Der flinke Offensivspieler kam im Sommer 2023 vom Regionalligisten Mauerwerk nach Hütteldorf und brachte es für SK Rapid Il auf insgesamt 31 Einsätze, in denen er sechs Treffer erzielen konnte, in Regionalliga Ost (Meister 2024) und der ADMIRAL 2. Liga. Bei den Profis kam Seydi auf insgesamt acht Kurzeinsätze in Österreichs höchster Spielklasse.

Rapid-Geschäftsführer Markus Katzer sagt: „Ismail Seydi hat sein Potenzial immer wieder aufblitzen lassen, er braucht jetzt aber viel Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau. Diese Chance bietet sich ihm nun in Portugal und da auch er die Gelegenheit sehr gerne nutzen möchte, ist die Leihe zu União Torrensse eine tolle Sache für alle Beteiligten. Ich wünsche ‚Isa‘ viel Erfolg bei seiner neuen Karrierestation.“

Quelle: SK Rapid / Artikelbild: GEPA