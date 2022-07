Rapid präsentiert neues Auswärtstrikot

Der SK Rapid hat pünktlich vor dem Start der Saison 2022/23 ein neues Auswärtstrikot präsentiert. Wie schon in den Jahren zuvor, werden die Hütteldorfer in der Ferne auf ein Blau-Rotes Design setzen.

Das Trikot wurde am Sonntag im Zuge des Tages der offenen Tür beim SK Rapid in Hütteldorf vorgestellt:

Christoph Peschek, Geschäftsführer Wirtschaft des SK Rapid, sagt in einer Aussendung zum neuen Trikot: „Der SK Rapid steht für Werte aus Tradition, daher wollen wir insbesondere anlässlich des 125. Geburtstages des 1. Wiener Arbeiter Fußball-Clubs unsere Wurzeln würdigen und haben auch das Auswärtstrikot für die Saison 2022/23 in unseren Gründungsfarben gestaltet. Diese Wurzeln verpflichten, bei der tägliche Arbeit am Rasen und außerhalb des Platzes vollen Einsatz zu leisten, alles für den Erfolg zu tun sowie Zusammenhalt zu leben und füreinander da zu sein! Auch das wollen wir mit dem neuen Auswärtstrikot zum Ausdruck bringen. Der SK Rapid ist nicht beliebig, weshalb es für uns eine Verpflichtung ist, die Feldspieler-Trikots ausnahmslos in den Farben Grün-Weiß sowie Blau-Rot zu halten.“

(Red./SK Rapid Wien) / Bild: SK Rapid Wien