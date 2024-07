Rapid präsentiert neues Auswärtstrikot

Der SK Rapid hat wenige Tage vor dem Pflichspielauftakt sein neues Auswärtstrikot präsentiert.

„Die Grün-Weißen werden in der Ferne künftig in Weiß auflaufen, die historischen Gründungsfarben Blau und Rot – die traditionell beim Auswärtstrikot eingebunden sind – stellen das zentrale Merkmal in der Mitte des Trikots dar“, schreiben die Grün-Weißen dazu auf ihrer Webseite.

Das Motto des neuen Auswärtstrikots ist „Vereint im Stadion. Zusammen überall. Das Auswärtstrikot“.

Bild: SK Rapid