Rapid präsentiert neues Auswärtstrikot

via

via Sky Sport Austria

Der SK Rapid Wien startet mit einem neuen Auswärtstrikot in die kommende Saison. Die Hütteldorfer präsentieren ihre neue Wäsch’ unter dem Motto “Von der Donau bis zum Inn, immer wieder Rapid Wien” am Mittwoch der Öffentlichkeit.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Der neue Dresscode steht fest. #away2020 #SCR2020 #skrapid #adidas Ein Beitrag geteilt von SK Rapid Wien (@skrapid1899) am Sep 9, 2020 um 4:30 PDT

Das neue Auswärtsdress ist in den Gründungsfarben Rot-Blau gehalten und ist längs gestreift. Der Rückseite ist komplett in blau, dazu gibt es rote Hosen. Ein neues Rapid-Heimtrikot gibt es in dieser Saison nicht.

