Rapid sammelt für die Wiener Gruft

via

via Sky Sport Austria

Der SK Rapid Wien startet am Montag mit der jährlichen Aktion „Gemeinsam Wärme spenden“, dabei helfen die Grün-Weißen und ihre Anhänger der Wiener Gruft. Das Projekt läuft seit mittlerweile vier Jahren und unterstützt bedürftige Personen mit Sachspenden (z.B. warme Hosen, Jacken, Socken etc.).

Die Fans der Hütteldorfer unterstützen dabei jene Wienerinnen und Wiener, die kein Dach über dem Kopf haben. Insbesondere wenn die Tage wieder kälter werden ist die soziale Einrichtung eine lebensnotwendige Anlaufstelle, die bedürftige Menschen nicht nur mit warmen Mahlzeiten, sondern auch mit Kleidung und Nächtigungen unterstützt.

In der Vergangenheit holten Spieler, BetreuerInnen und Funktionäre des SK Rapid in diesem Zusammenhang persönlich Sachspenden von den Rapid-Fans ab. Die nun seit zwei Jahren andauernde epidemiologische Gesamtsituation lässt eine persönliche Abholung jedoch leider auch in diesem Jahr nicht zu. Doch das ist noch lange kein Hindernis, um eine ganz besondere, grün-weiße Spendenaktion ins Leben zu rufen.

Rapid-Fanshops als Sammelstelle für Sachspenden

Von 07. bis 21. Februar 2022 haben Rapid-Fans und andere interessierte Personen daher die Möglichkeit, wärmende Sachspenden in den SK Rapid Fanshops im Allianz Stadion, im Stadion Center und in St. Pölten abzugeben. Nach Ablauf des Zeitraums werden die Spenden direkt an die Wiener Gruft übergeben.

Dringend gebraucht werden:

Schlafsäcke

Jacken

Decken

Trinkflaschen und Thermobecher

Herrenunterhosen

Unisex Socken

Sportschuhe sowie feste Schuhe

Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek sagte: „Es freut mich sehr, dass wir diese wertvolle Spendensammlung auch in diesem Jahr fortsetzen können. Insbesondere in den von der Pandemie geprägten Monaten hat sich gezeigt, wie wichtig Teamgeist, Rücksichtnahme und Solidarität sind. Mit dem legendären Rapidgeist der Rapid-Familie bin ich daher überzeugt, dass wir zahlreiche Sachspenden sammeln und bedürftigen Wienerinnen und Wienern dadurch Wärme spenden können. Gerade jetzt ist es wichtiger denn je, dass wir als beliebtester Fußballverein des Landes einmal mehr unserer gesellschaftlichen Verantwortung unter dem Dach von ,Rapid leben‘ nachkommen, was dieses Projekt aufs Neue beweist und wir aus voller Überzeugung und mit ganzem Herzen auch gerne tun.“

Bei Judith Hartweger, Leiterin der Gruft, ist die Freude groß, dass die mittlerweile sehr traditionsreiche Aktion in die Verlängerung geht: „Es freut mich ganz besonders, dass sich der SK Rapid auch in diesem Jahr wieder bei uns gemeldet hat, denn so sicher war ich mir nicht, dass diese großartige Spendensammelaktion für die KlientInnen der Gruft, trotz der derzeitigen Situation, möglich ist. Vielen Dank für die großartige Unterstützung!“

Die Eckdaten der Spendensammlung

Was: Sammlung von wärmenden Sachspenden (Jacken, Decken & Co.)

Wo: SK Rapid Fanshops (Allianz Stadion, Stadion Center, St. Pölten)

Wann: Von 07. bis 21. Februar 2022

Die Öffnungszeiten der Fanshops

Allianz Stadion, Gerhard-Hanappi-Platz 1, 1140 Wien

Mo – Sa: 11:00 bis 18:00 Uhr

Stadion Center, Olympiaplatz 1/1. OG, 1020 Wien

Mo – Fr: 09:00 bis 20:00 Uhr

Sa: 09:00 bis 18:00 Uhr

St. Pölten, Messestraße 1, 3100 St. Pölten

Mo – Fr: 09:00 bis 17:00 Uhr

(SK Rapid Wien)

Bild: GEPA