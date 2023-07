Rapid stellt neues Auswärtstrikot vor

Am heutigen Samstag stellte der SK Rapid sein neues Auswärtstrikot vor.

Das Auswärtstrikot 2023/24 ist farblich, wie auch schon in den letzten Jahren, an die Gründungsfarben Blau-Rot angelehnt, erstrahlt heuer aber erstmals in einem Design, welches es so in der Vereinsgeschichte des SK Rapid noch nie gab. In der Saison 2023/24 werden mit neuem Design auf der Brust neue Wege beschritten.

In der Vergangenheit war das Auswärtstrikot in den klassischen Gründungsfarben mit linearen Formen gemustert – heuer hingegen zeigt der SK Rapid auswärts Ecken und Kanten. Das offizielle Präsentationsvideo beleuchtet das Design vergangener Jahre und unterstreicht zugleich die Neuerung bei der „Wäsch“ 2023/24. Komplettiert wird die neue Auswärtsdress mit einer blauen Hose und blauen Stutzen.

Das Präsentationsvideo des SK Rapid

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(SK Rapid / Red.)

Bild: SK Rapid