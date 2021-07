Rapid-Talent Demir wechselt zum FC Barcelona

via

via Sky Sport Austria

Yusuf Demir wechselt mit sofortiger Wirkung für die kommende Spielzeit leihweise zum vierfachen Champions-League-Sieger FC Barcelona wechseln. Die Katalanen sicherten sich zusätzlich eine Kaufoption auf Demir, der als eines der größten Talente in seiner Altersklasse im internationalen Fußball gilt.

Zugleich verlängerte Demir seinen im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag vorzeitig um eine weitere Saison (2022/23). Der 18-jährige ÖFB-Internationale (Debüt im A-Team 28. März in der WM-Qualifikation, dazu 20 Treffer in 27 Partien in diversen rot-weiß-roten Nachwuchsauswahlen) wird zudem.

Mehr in Kürze!