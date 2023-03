Rapid-Talent Querfeld: „Träume davon, in den besten Ligen Europas zu spielen“

Rapid-Talent Leopold Querfeld war am Montag beim ABSTAUBER-Podcast „Ruf Mich An“ zugeschaltet. Der 19-Jährige sprach u.a. über sein Idol und seine zukünftigen Ambitionen:

…über seine Zukunft: „In den letzten Monaten ist einiges in meiner Karriere vorangegangen. Ich möchte aber nicht zu weit in die Zukunft schauen. Ich finde es wichtig, dass ich mich individuell jeden Tag weiterentwickle und dass wir uns als Mannschaft weiterentwickeln. Es ist im Fußball sehr schwer in die Zukunft zu schauen. Ich werde mich immer dafür entscheiden, womit ich mich am wohlsten fühle und was die Leute um mich herum mir auch empfehlen. Ich denke, das entscheidet man immer aus dem Bauch heraus. Ich kann mir natürlich vorstellen, und träume auch davon, in den besten Ligen Europas zu spielen. Ich kann aber nicht sagen, wann das ist und muss es auch nicht erzwingen.“

…über sein Idol: „Auf meiner Position ist es Virgil van Dijk. Er ist einfach ein enorm kompletter Innenverteidiger.“

VIDEO: Folge #143 von „Ruf Mich An“ mit Leopold Querfeld

Bild: GEPA