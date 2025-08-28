Offiziell: Rapid-Talent wechselt nach Ried

Talent Nicolas Bajlicz verlässt den SK Rapid.

Der 21-Jährige schließt sich mit sofortiger Wirkung der SV Ried an. Das bestätigten beide Vereine am Donnerstag. Laut Sky-Informationen sichern sich die Hütteldorfer eine Rückkaufklausel für den Mittelfeldspieler. Laut dem „Kurier“ zahlt der Aufsteiger eine Ablöse.

Sein Vertrag bei den Grün-Weißen wäre noch bis 2026 gelaufen. Bei den Innviertlern unterzeichnet Bajlicz einen Kontrakt bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Bajlicz will Bundesliga spielen

Der Wiener wechselte im Jänner 2022 zu Rapid und bestritt insgesamt 70 Spiele für Rapid II. Der U-21 Nationalspieler stand schon länger auf dem Sprung zu den Profis, schaffte aber nie den endgültigen Durchbruch. Zuletzt sah sich Bajlicz nicht mehr bei Rapid II und will in Zukunft Bundesliga-Fußball spielen.

In der Conference League Quali feierte Bajlicz zuletzt sein Debüt für die Rapid-Profis.

Bild: GEPA