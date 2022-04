Rapid-Torhüter Hedl: „Ich lebe zurzeit meinen Traum“

via

via Sky Sport Austria

Er ist einer der Aufsteiger beim SK Rapid in dieser Saison: Niklas Hedl. Der Torhüter wurde nach dem Abgang von Richard Strebinger und der Verletzung von Paul Gartler Rapids neue Nummer eins. Im Sky-Interview spricht Hedl über seinen Weg in die Profimannschaft des SK Rapid und über seine Ziele.



„Seitdem ich sechs oder sieben Jahre alt bin trainiere ich nur dafür, dass ich für die erste Mannschaft von Rapid spielen darf. Dass es dann so schnell geht ist natürlich ein Wahnsinn, hätte ich mir nicht gedacht vor der Saison. Ich lebe zurzeit meinen Traum“, sagte der 21-Jährige.

Sieben Bundesliga-Spiele absolvierte der Goalie bislang für den SCR. Mit tollen Leistungen spielte sich der Youngster sofort in die Herzen der Fans. „Dass es so gut bei den Profis läuft hat mich selbst ein bisschen überrascht“, so Hedl.

2252 61 Niklas Hedl Position Torhüter Verein SK Rapid Wien

Bereits sein Vater Raimund Hedl stand 13 Jahre beim SK Rapid unter Vertrag. Der U21-Torhüter will in die Fußstapfen von Vater Raimund treten und hat dabei ein klares Ziel: „Er ist Meister geworden mit Rapid – das will ich auch werden“, sagte Niklas Hedl selbstbewusst.

VIDEO: Feldhofer vor dem Sturm-Match zuversichtlich

SK Sturm vs. SK Rapid jetzt live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass!