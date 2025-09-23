Rapid-Trio um Dahl fit fürs Derby? Das sagt Katzer

Der SK Rapid zittert vor dem 347. Wiener Derby um das Spielertrio Petter Nosa Dahl, Furkan Demir und Bendeguz Bolla. In der 264. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ gibt Rapid-Sportchef Markus Katzer ein Verletzungsupdate zu den Spielern.

Der Norweger Dahl wechselte erst im Sommer 2025 zu den Hütteldorfern und zeigte mit vier Toren und zwei Vorlagen in seinen ersten zwölf Pflichtspielen bereits auf. Seinen letzten Einsatz absolvierte der 21-Jährige in der fünften Bundesliga-Runde gegen den TSV Hartberg Ende August.

Seitdem fehlt der Flügelspieler verletzt, wie Katzer bestätigt: „Er hat eine Muskelverletzung und wird uns noch einige Wochen fehlen. Wir arbeiten daran, dass er so schnell wie möglich zurückkommt.“ Somit wird Dahl das Derby gegen die Austria sicher verpassen.

Bolla und Demir fit

Ebenso gab es bei Rapid zuletzt ein Fragezeichen um das Außenverteidigerduo Bolla und Demir. Der Ungar Bolla fehlte am vergangenen Wochenende im Rapid-Kader gegen den GAK mit Sprunggelenksproblemen. Für ihn startete der 20-jährige Demir gegen die Grazer. Der türkische U-Nationalspieler musste in der Schlussphase allerdings verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Katzer bestätigt, dass sich Demir gegen den GAK nicht schlimmer verletzt hat und im Derby spielen könnte: „Er ist fit, aber Bolla ist auch wieder fit.“ Somit stehen Rapid gegen die Austria wieder beide Rechtsverteidiger zur Verfügung.

DAB | Der Audiobeweis #264 mit Markus Katzer

(ab 24:17 über die Verletzung von Dahl)

Bild: GEPA