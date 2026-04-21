Rapid verlängert mit Innenverteidiger-Talent

Der SK Rapid setzt weiter auf die Entwicklung junger Spieler: Innenverteidiger Jakob Brunnhofer hat seinen Vertrag verlängert und bleibt dem Klub bis 2028 erhalten. Der 19-Jährige gehört mittlerweile zu den Leistungsträgern von Rapid II.

Brunnhofer wechselte bereits im Alter von 14 Jahren in die Akademie der Hütteldorfer und durchlief diese vollständig. Sein Debüt für die zweite Mannschaft feierte er im März 2024 in der Regionalliga. Nur wenige Wochen später durfte er den Meistertitel und den Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga feiern.

Leistungsträger bei Rapid II

In der zweithöchsten Spielklasse Österreichs kam Brunnhofer im Oktober 2024 erstmals zum Einsatz und entwickelte sich seither zu einer fixen Größe im Team. In der laufenden Saison hält der Innenverteidiger bereits bei 23 Einsätzen.

Auch international sammelte der Steirer Erfahrung: Für die Youth-League-Mannschaft lief er fünfmal auf. Zudem stand er in dieser Saison viermal im Kader der Kampfmannschaft bei Spielen der UEFA Conference League. Darüber hinaus absolvierte Brunnhofer bereits einige Einsätze für die österreichischen Nachwuchs-Nationalteams.

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Katzer: „Sehr verlässlicher Verteidiger“

Rapid-Sportchef Markus Katzer sagt zur Verlängerung: „Jakob ist ein junger, sehr verlässlicher Verteidiger, der sich bereits letzte Saison zu einem echten Führungsspieler bei Rapid II entwickelt hat. Trotz seines Alters übernimmt er Verantwortung und überzeugt vor allem durch seine Ruhe am Ball sowie seine Zweikampfstärke. Umso mehr freut es mich, dass er seinen Weg weiterhin bei uns fortsetzt und wir auch in Zukunft auf seine Qualitäten bauen können.“

Jakob Brunnhofer selbst sagt zu seiner Vertragsunterzeichnung: „Ich bin sehr stolz und dankbar, meinen Vertrag bei Rapid verlängert zu haben. Der Verein bedeutet mir sehr viel und ich möchte meinen Weg hier weitergehen, mich täglich verbessern und meine Leistungen konstant auf den Platz bringen. Mein Ziel ist es, weiterhin Verantwortung zu übernehmen und meinen Teil zum sportlichen Erfolg beizutragen.“

(SK Rapid) / Bild: SK Rapid