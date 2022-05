Rapid verlängert mit Talente-Duo

Noch bevor die letzte Runde der ADMIRAL 2. Liga am Sonntag das zweite Jahr von Rapid II in Österreichs zweithöchster Spielklasse beschließt, gibt es aus dem Lager der grün-weißen Talente zwei Personalupdates zu vermelden. Enes Tepecik entscheidet sich gegen einen Wechsel ins Ausland und verlängert sein Arbeitspapier um drei Jahre bis Sommer 2025 in Hütteldorf. Außerdem unterzeichnet der 17-jährige Furkan Demir seinen ersten Jungprofivertrag, der bis Sommer 2024 datiert ist.

Vor drei Jahren wechselte Enes Tepecik von der AKA St. Pölten in die U16 Akademiemannschaft des SK Rapid. Seitdem ist der offensive Mittelfeldspieler mit seiner Kreativität und seinem Spielwitz ein wichtiger Faktor im Angriffsspiel der Akademieteams des österreichischen Rekordmeisters. Schon in der vergangenen Saison debütierte der ÖFB Nachwuchsnationalspieler im Alter von 16 Jahren in der 2. Liga beim Remis in der 6. Runde gegen Vorwärts Steyr. Insgesamt verbucht der 18-Jährige schon 21 Pflichtspieleinsätze für Rapid II. Außerdem lief er in dieser Saison elf-Mal für die U18 auf. Dabei gelangen ihm acht Treffer.

Leiter Rapid II, Akademie und Nachwuchs Willi Schuldes: „Enes ist ein kreativer Spieler, dem man einfach gerne zuschaut. Besonders im letzten Drittel hat er viel Qualität und stets gute Lösungen parat. Er hat großes Potenzial, weiß aber genau, dass er auch noch an seinen Defiziten arbeiten muss. Als talentierter Offensivspieler und vielfacher Nachwuchsteamspieler hat er natürlich auch Begehrlichkeiten im In- und Ausland geweckt. Umso erfreulicher ist es, dass wir ihn auch zukünftig für den SK Rapid spielen sehen werden.“



Enes Tepecik: „Ich bin überzeugt davon, mich hier beim SK Rapid bestmöglich weiterzuentwickeln, um endgültig den Schritt zum Profi zu schaffen. Es ist der größte Verein in Österreich mit unglaublichen Fans. Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten für die Unterstützung und das Vertrauen, das sie bislang in mich gesteckt haben. Ich möchte das in den kommenden Jahren an die Rapid-Familie mit Leistungen zurückzahlen.“

Auch Demir verlängert

Im Sommer 2013 wechselte Furkan Demir zusammen mit seinem älteren Bruder Yusuf in den Nachwuchs des SK Rapid. Der 17-jährige durchlief von diesem Zeitpunkt an den gesamten Nachwuchs- und Akademiebetrieb in Hütteldorf und etablierte sich heuer mit bislang 16 Saisoneinsätzen und zwei Toren als absolute Stammkraft in der U18 Mannschaft des österreichischen Rekordmeisters. Zudem durfte er bei Vorbereitungsspielen im Winter auch schon unter Stefan Kulovits in der zweiten Mannschaft des SK Rapid auflaufen.

Leiter Rapid II, Akademie und Nachwuchs Willi Schuldes: „Mit der Vertragsverlängerung von Furki konnten wir ein weiteres grün-weißes Eigengewächs an den Verein binden. Er ist ein wichtiger Faktor in der U18 und einer, der unsere Tugenden voll und ganz verkörpert. Aufgeben kommt für ihn nie in Frage, er hat ein Herz wie ein Löwe und gibt alles für den Verein. Dementsprechend schön ist, auch in Zukunft weiter den Weg seiner Entwicklung gemeinsam zu gehen.“

Furkan Demir: „Für mich war klar, dass ich unbedingt beim SK Rapid bleiben möchte. Ich bin sehr glücklich und dankbar meinen ersten Vertrag bei dem Verein zu unterschreiben, wo ich nun schon fast zehn Jahre spielen darf. Mein Ziel ist es, nach einer guten Saison mit der U18, mich zukünftig auch für die zweite Mannschaft zu präsentieren und Einsätze im Profifußball zu sammeln.“

