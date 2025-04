Rapid verlängert mit Torhüter-Hoffnung

Der SK Rapid verlängert mit Torhüter Benjamin Göschl. Das geben die Hütteldorfer am Montag bekannt:

Mit Benjamin Göschl unterzeichnet eine Hütteldorfer-Torwarthoffnung ein neues Arbeitspapier für zwei weitere Jahre bis 2027. Der 19-Jährige, der bereits einige Male im Kader der ersten Mannschaft des SK Rapid stand, wechselte 2014 im Alter von acht Jahren in den Westen Wiens. Seither durchlief er nicht nur die Jugendteams in Hütteldorf, sondern auch alle Akademiemannschaften. Im März 2022 folgte dann das Debüt für Rapid II in der ADMIRAL 2. Liga, wo er sich mittlerweile als fixer Bestandteil etabliert hat.

Zudem stand Göschl diese Saison auch in vier von fünf UEFA Youth League-Spielen zwischen den Pfosten. Außerdem absolvierte der junge Keeper bereits Spiele für diverse österreichische Nachwuchs-Nationalteams. Für die U17-Auswahl kam er zu fünf Einsätzen, für die rot-weiß-rote U18 stand er insgesamt dreimal am Feld und bei der U19 hütete der gebürtige Wiener bislang zweimal das Gehäuse.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zur Vertragsverlängerung: „Es freut mich sehr, dass uns Benjamin Göschl erhalten bleibt. Mit ihm verlängert eine Torhüterhoffnung vorzeitig bis 2027. Benni hat bereits in der ADMIRAL 2. Liga sowie in der UEFA Youth League sein Talent unter Beweis gestellt und stand auch schon einige Male im Profikader. Ich wünsche ihm weiterhin viel Erfolg in Grün und Weiß.“

Benjamin Göschl selbst sagt über die Unterzeichnung seines neuen Arbeitspapiers: „Ich bin sehr glücklich über die Verlängerung meines Vertrages. Nun bin ich bereits seit über elf Jahren in Hütteldorf und damit gleichzeitig auch bei meinem Herzensverein. Zudem freut es mich, dass ich schon einige Male im Kader der ersten Mannschaft gestanden bin. Mein Ziel ist es ganz klar, mich dort in Zukunft zu etablieren.“

