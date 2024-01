Rapid verlängert vorzeitig mit Eigenbauspieler

Der SK Rapid hat den Vertrag mit Eigenbauspieler Dominic Vincze vorzeitig bis 2026 verlängert. Das gaben die Hütteldorfer am Mittwoch offiziell bekannt.

Vincze spielt seit seinem neunten Lebensjahr bei Rapid und durchlief alle Juniorenmannschaften. Der 19-Jährige war in der vergangenen Herbstsaison Stammspieler der zweiten Mannschaft des SK Rapid. In 15 Spielen in der Regionalliga Ost gelangen dem Außenverteidiger vier Treffer.

Im Herbst kam Vincze zudem schon bei zwei Testspielen gegen die Vienna und die Admira für die Profis zum Einsatz.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

„Ich sehe die vorzeitige Vertragsverlängerung als einen Vertrauensvorschuss des Vereins, den ich zukünftig mit guten Leistungen zurückzahlen möchte. Mit meinen Leistungen im Herbst war ich sehr zufrieden, ich weiß aber auch, dass ich im Frühjahr noch weiter nachlegen muss. Das ist mein persönliches Ziel, um mich zukünftig auch weiterhin bei den Profis beweisen zu dürfen“, wird Vincze auf der Vereinsseite zitiert.

Sportchef Markus Katzer sagt zur Vertragsverlängerung: „Dominic hat in den vergangenen Monaten große Entwicklungssprünge gemacht und ist zu einem Leistungsträger bei Rapid II geworden. Aufgrund seiner Variabilität und Torgefahr ist er mittelfristig klar ein Perspektivspieler für unsere erste Mannschaft, der seine Stärken schon mehrfach unter Beweis gestellt hat und auch die Einstellung und den Willen für den Profifußball mitbringt. Diese vorzeitige Vertragsverlängerung zeigt klar den Weg mit jungen Spielern auf, den wir gehen wollen.“

Bild: GEPA