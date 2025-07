Rapid verleiht Verteidiger Böckle

Rapid-Profi Benjamin Böckle wird für die kommende Saison zur WSG Tirol verliehen.

Der Vorarlberger brachte es in der abgelaufenen Spielzeit auf 13 Einsätze in der Profimannschaft der Grün-Weißen, dazu kamen sieben Partien für Rapid ll in der ADMIRAL 2. Liga.

Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer: „Wir glauben weiter an das Potential von Benjamin Böckle und denken, dass es für seine sportliche Weiterentwicklung eine sehr gute Entscheidung ist, bei der WSG möglichst viel Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln. Bei den Tirolern kann er sich in einem ruhigen, aber zugleich professionellen Umfeld beweisen und hat mit Philipp Semlic einen Coach an seiner Seite, bei dem er sicher weitere Verbesserungen seiner Fähigkeiten auf dem Platz erreichen wird. Ich wünsche ´Benni´ in Tirol eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit“.

Quelle: Pressemitteilung SK Rapid

Beitragsbild: GEPA