Rapid verliert Testspiel gegen Slask Wroclaw knapp – Entwarnung bei Dibon

Der SK Rapid hat ein Testspiel gegen den polnischen Erstligisten Slask Wroclaw mit 2:3 verloren.

Slask Wroclaw erwischte im türkischen Belek einen Traumstart. Nach 25 Minuten führten die Polen mit 2:0. In der 34 Minute hatte Wroclaw die große Möglichkeit auf das 3:0, doch ein Schuss von Dennis Jastrzembski landete nur an der Stange. Danach folgten starke Minuten des SCR. Die Hütteldorfer stellten binnen fünf Minuten auf 2:2. Zunächst traf Guido Burgstaller zum Anschluss (40.), ehe Leopold Querfeld nach einem Eckball in der 45. Minute den Ausgleich markierte.

In der 63. Minute musste der SK Rapid den erneuten Rückstand hinnehmen. Stürmer Sebastian Bergier verwertet einen von Querfeld verursachten Elfmeter zum 3:2.

Entwarnung bei Dibon

Christopher Dibon, der den SCR in Halbzeit eins aufs Feld führte, musste nach 32 Minuten aufgrund eines Magen-Darm-Problems ausgewechselt werden. Zunächst gab es Vermutungen, dass sich der Routinier erneut eine Verletzung zugezogen hat. Dejan Petrovic gab in der zweiten Hälfte sein Comeback nach knapp einem Jahr Verletzungspause.

Im Zuge des Trainingslagers in der Türkei wird Rapid zwei weitere Testspiele bestreiten. Am Freitag steht der Test gegen den FK Teplice aus der ersten tschechischen Liga an. Am Dienstag, 24. Jänner folgt der Testlauf gegen den Tabellendritten der Ukraine, Dynamo Kiew.

