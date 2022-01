Nächster Rapid-Neuzugang: Kriwak kommt vom Wiener Sport-Club

via

Der SK Rapid Wien hat nach Yusuf Demir einen weiteren Neuzugang in diesem Winter bekannt gegeben. Die Hütteldorfer verpflichten Stürmer Rene Kriwak vom Wiener Sport-Club. Der 22-jährige Kriwak erhält bei Grün-Weiß einen Vertrag bis 2023/24 und wird vorerst bei der zweiten Mannschaft einsteigen.

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic: „Ich freue mich, dass wir Rene Kriwak in unseren Reihen begrüßen dürfen. Wir sehen bei ihm sehr viel Potential und trauen ihm zu, dass er sich mittelfristig auch für die Profimannschaft interessant machen kann.

Für den Kriwak erfüllt sich ein Kindheitstraum: „Ich bin von klein auf Rapidfan gewesen und daher fühlt es sich besonders gut an, jetzt hier zu sein. Es ist eine riesige Ehre, nun ein Teil dieses Vereins zu sein und ich freue mich sehr, die neuen Mannschaftskollegen kennenzulernen.“

Der 22-Jährige wurde schon seit einiger Zeit mit den Grün-Weißen in Verbindung gebracht. Kriwak wechselte erst im vergangenen Sommer vom FC Marchfeld-Donauauen in die Regionalliga Ost zum Wiener Sport-Club. Dort erzielte er elf Treffer in 13 Partien.

