Rapid verpflichtet 18-jähriges Talent fürs Mittelfeld

Nun ist es fix: Nach Sky-Informationen wechselt Ousmane Thiero aus Mali nach Hütteldorf zum SK Rapid.

Die Grün-Weißen haben den 18-jährigen Malier bereits länger beobachtet, vor einem halben Jahr hat Thiero zudem bereits ein Probetraining beim SK Rapid absolviert.

Zum Einsatz wird der Mittelfeldmann vorerst in der zweiten Mannschaft der Rapidler kommen. Thiero ist im zentralen Mittelfeld beheimatet, gilt in seiner Heimat als großes Talent und gehört der goldenen malischen Generation an, die bei der U17-WM 2023 den sensationellen 3. Platz errangen.

Bild: Imago