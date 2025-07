Rapid verpflichtet Ex-Monaco-Verteidiger

Der nächste Transfer des SK Rapid ist unter Dach und Fach: Abwehrspieler Jean Marcelin wechselt zu den Grün-Weißen. Der 1,97 cm große Innenverteidiger stand zuletzt in Israel bei Beitar Jerusalem unter Vertrag und erhält bei den Hütteldorfern einen Dreijahresvertrag.

Der Nationalspieler Madagaskars, der auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, absolvierte am Dienstag den Medizincheck in Wien. Marcelin spielte bisher u.a. bei AS Monaco, Girondins Bordeaux, AJ Auxerre und Cercle Brügge.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Mehr in Kürze!

Beitragsbild: Imago