Rapid verpflichtet malischen Probespieler fest

Der SK Rapid verpflichtet den malischen Offensivspieler Moulaye I Haidara für die zweite Mannschaft. Der 19-Jährige absolvierte als Probespieler bereits die Vorbereitung bei Rapid II und wird nun fix unter Vertrag genommen.

Haidara, der in der Offensive variabel eingesetzt werden kann, unterschreibt bei den Hütteldorfern bis Sommer 2027 und erhält bei der zweiten Mannschaft die Rückennummer 23. Allerdings könnte bis zum ersten Pflichtspieleinsatz noch etwas Zeit vergehen. Bisher hat der Malier noch keine Arbeitsgenehmigung erhalten.

Haidara will sich bei Rapid II etablieren

„Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel geklappt hat und ich in der Sommervorbereitung überzeugen konnte. Jetzt will ich weiterhin alles geben und mich schnellstmöglich als Stammkraft bei Rapid II etablieren“, so Haidara zu seinem Transfer.

Rapid-Sportchef Markus Katzer ergänzt: „Mit Moulaye I Haidara konnten wir einen Spieler zu unserer zweiten Mannschaft holen, der dort in der Sommervorbereitung starke Leistungen erbracht hat und vor allem durch seine Dynamik viel Torgefahr ausstrahlt. Ich freue mich, dass er nun fix in Hütteldorf ist und wünsche ihm für die anstehenden Aufgaben alles Gute.“

(SK Rapid) / Bild: SK Rapid