Rapid-Verteidiger fällt wochenlang aus

Rapid-Profi Jakob Schöller bleibt weiter vom Verletzungspech verfolgt.

Der Innenverteidiger hat sich beim Einsatz für das U21-Nationalteam am Dienstagabend gegen Wales (0:2) eine Schulterverletzung zugezogen und fällt laut Klubangaben mehrere Wochen aus.

Der 19-Jährige wurde am Mittwoch in Wien nähergehend untersucht, dabei wurde eine Blessur am Schultereckgelenk festgestellt. Die Verletzung soll ohne Operation konservativ behandelt werden.

Schöller erst kürzlich von Muskelverletzung genesen

Schöller hatte erst Mitte September nach überstandener Muskelverletzung sein Comeback bei Rapid II in der ADMIRAL 2. Liga gegeben.

Anfang Oktober wurde er von Rapid-Coach Peter Stöger wieder für den Kader der Kampfmannschaft berufen, blieb bei der Conference-League-Pleite gegen Lech Posen aber 90 Minuten auf der Bank.

Bild: GEPA